Cameroun: Agriculture - 8 milliards pour les petits exploitants

Une meilleure production et la disponibilité des semences de qualité sont entre autres objectifs dudit programme.

Les contraintes des petits exploitants agricoles sont multiples. Il y a notamment la dégradation continue des terres, couplée à la fertilité des sols très faible, l'inorganisation de la filière semencière se traduisant par un très faible accès et une faible utilisation de semences améliorées, les difficultés d'accès aux marchés et aux services techniques et financiers, l'inefficacité des liens entre les institutions de recherche, d'enseignement et de développement au service du monde rural. Toutes ces difficultés tendent à freiner l'amélioration de la productivité agricole et c'est à ce titre que le Programme d'amélioration de la productivité agricole des petits exploitants (Sapep/-Apape) en Afrique sub-saharienne a vu le jour.

En partenariat avec cinq pays dont le Cameroun, le Burkina-Faso, le Bénin, le Mali et le Niger, ce programme a pour principal objectif de combattre ces principaux obstacles. C'est à cet effet qu'il se tient depuis mardi à Yaoundé, une réunion régionale entre les différents coordonateurs de ces projets ainsi que le Centre international pour le développement des engrais (IFDC) et la Banque islamique de développement (BID). Il est question, selon le ministre de l'Agriculture et du Développement rural (Minader), Henri Eyebe Ayissi, qui a ouvert les travaux, de créer des conditions idoines pour une mise en œuvre harmonisée et effective des composantes nationales et régionales du programme. Faire également le point sur l'état physique et financier de chaque projet, valider les plans de passation de marchés élaborés sont aussi au menu des travaux.

Comme l'a expliqué Amadou Thierno Diollo, directeur du département agriculture et développement rural à la BID, il est question de redynamiser l'agriculture et pour y parvenir, l'enveloppe allouée pour les cinq pays est de 68 millions de dollars soit 34 milliards de F. Au Cameroun par exemple, ce programme qui a une durée de cinq ans, couvre pour le moment quatre régions, le Centre, l'Adamaoua, l'Est et le Sud pour un montant de près de 8 milliards de F. Avec quatre cultures cibles dont le mais, le manioc, le haricot et l'arachide. « Les domaines d'intervention sont entre autre le sol, des semences améliorées, les marchés et financements des projets des petits exploitants », a explique Tarcisius Nyobe, coordonateur du programme.