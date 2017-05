Les consultations pré-budgétaires se poursuivent. Le Premier ministre et ministre des Finances, Pravind… Plus »

Certains consommateurs sont du même avis que ce planteur du Nord. Ils ne comprennent pas non plus cette soudaine ascension des prix des légumes.

À Vacoas, on cultive le chouchou ou encore les choux fleurs, c'est le désespoir. Ram affirme que des chouchoux peuvent encore être vendus mais la vente du «brède chouchou» ne sera pas possible car avec l'accumulation d'eau, les feuilles ont changé de couleur.

Direction Camp-de-Masque et Clemencia, où les planteurs ont tenu à montrer les dégâts occasionnés par la pluie. Kreshan Fowdar, planteur de margoze et de pipangaille, ne cache pas sa crainte pour les deux mois à venir, le temps que de nouvelles plantes repoussent.

Selon le président de la Market Traders Association et membre de la Small Planters Association, Kreepaloo Sunghoon, les planteurs de l'Est et du plateau central sont les plus touchés par les pluies de ces dernières semaines. Surtout, en ce qui concerne les légumes filandreux, tels que haricot, chou, giraumon, pipangaille, margoze ou encore patole et les fines herbes telles que coriandre, menthe ou thym.

