Angola: Lancement à Luanda d'un réseau pour la rationalisation des services publics

Luanda — Un réseau d'institutions de formation de l'administration publique (RIFAP) visant à promouvoir l'utilisation rationnelle des ressources publiques grâce à l'adoption de mécanismes de coordination entre les entités publiques concernées par la formation des fonctionnaires a été lancé jeudi, à Luanda, par le vice-président de la République, Manuel Vicente.

Le RIFAP, créé et approuvé par le décret présidentiel n°48/17, a pour objet principal l'articulation formelle entre les institutions publiques engagées dans la formation, le développement et la formation des fonctionnaires et agents administratifs publics.

Selon le 4e article du décret présidentiel, il y a des attributions du RIFAP comme la garantie du bon fonctionnement des réseaux de services et d'organismes de formation de l'administration publique, la promotion des économies d'échelle et de gains de qualité à chaque institution et réseau, mettant en relief de bonnes pratiques de gestion et de partage d'expériences, de ressources matérielles et immatérielles entre ses membres.

Font également partie des fonctions, établir une plate-forme électronique qui assure la communication, la gestion partagée des actions de formation et l'offre de ressources pour favoriser le partage d'expériences et de bonnes pratiques.

Le RIFAP comprend des institutions de formation de l'administration publique, notamment l'Institut national de formation de cadres de l'éducation (CFQE), l'Ecole Nationale d'Administration (ENAD), l'École nationale de santé publique (ENSP), l'Institut de formation en administration locale ( IFAL), l'Institut de formation en finances publiques (INFORFIP), l'Institut national d'études judiciaires (INEJ) et l'Institut supérieur des relations internationales (IRI).

Créé par la Commission interministérielle pour la mise en œuvre du Plan national de formation de cadres, le réseau d'institutions de formation de l'administration publique a l'intention de développer la collaboration pour augmenter la dimension et adéquation de l'offre de formation, sa pertinence, efficacité, efficience, qualité, impact et durabilité.

Etaient présents à la cérémonie de lancement le ministre/coordonnateur de la Commission interministérielle pour la mise en œuvre du Plan national de formation du personnel, António Pitra Neto, le gouverneur de la province de Luanda, Higino Carneiro, entre autres membres du Gouvernement.