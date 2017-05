Cote d'Ivoire: Finance digitale - Le pays enregistre entre 15 et 18 milliards FCFA par jour

Selon lui, cette situation s'explique en partie par les stratégies d'inclusion financière adoptées par l'État en 2014. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les opérateurs économiques font des transactions journalières allant de 15 à 18 milliards de Fcfa.

La problématique de la régulation des services financiers mobiles/numériques est au centre d'un séminaire qui se tient les 4 et 5 mai 2017, au Palm club d'Abidjan-Cocody. Lors de la séance d'ouverture de cette rencontre, Fadida Isaac, conseiller spécial du ministre de l'Économie et des Finances, a déclaré que le développement de la finance digitale connaît un essor considérable en Côte d'Ivoire.

Selon lui, cette situation s'explique en partie par les stratégies d'inclusion financière adoptées par l'État en 2014. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les opérateurs économiques font des transactions journalières allant de 15 à 18 milliards de Fcfa. Ainsi, la finance numérique est un facteur de développement car, elle permet à une importante frange de la population exclue par les banques classiques, d'avoir un compte numérique pour faire des transactions financières.

Sur cet aspect, Bilé Diéméléou, directeur général de l'Autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire (Artci), a expliqué qu'en 2015, les services financiers mobiles présentaient des indicateurs intéressants, propices à un développement global et inclusif du système financier national.

En effet, aujourd'hui le taux de pénétration dépasse 110% avec 10 millions d'abonnés à internet, et plus de 8, 5 millions de comptes mobile money répartis entre 3 opérateurs de réseaux mobiles. De plus, le taux de couverture du territoire national (réseau mobile) est d'environ 83%.

En plus des opérations traditionnelles, on assiste de plus en plus à l'adoption du mobile money comme moyen pour effectuer des transactions telles que le paiement marchand, des factures, de la scolarité, l'épargne, la micro-assurance, des inscriptions aux concours...

Un nouvel écosystème se crée donc avec des acteurs nouveaux et des services innovants.

Pour permettre aux différents acteurs de comprendre tous les contours, le séminaire vise à parvenir à l'élaboration de lignes directrices en vue d'accompagner le développement et d'assurer une régulation efficiente des services financiers mobiles/numériques en Côte d'Ivoire. Ce, pour une inclusion financière véritable des populations.

Les solutions aux préoccupations des consommateurs (qualité des services, sécurité des transactions, protection des données personnelles, tarifs transparents et abordables, éducation et formation... ) sont également attendues à cette rencontre.