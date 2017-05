Angola: Le Minars ferme le centre d'accueil Santa Rita de Cassia

Luanda — Les conditions sous-humaines et indigentes auxquelles étaient soumis les enfants du centre d'accueil Santa Rita de Cassia, situé à proximité de la centralité de Kilamba, à Luanda, ont conduit à sa fermeture par le Ministère de l'Assistance et Réinsertion Sociale (MINARS).

Selon la secrétaire d'État en charge de la sphère sociale, Ana Correia Victor, qui parlait à l'ouverture de la Rencontre nationale de formation pour le renforcement des réseaux de protection des droits de l'enfant, la fermeture a visé à protéger la santé des enfants qui risquaient leur vie.

Elle a expliqué que plus de 100 enfants mineurs qui se trouvaient dans le centre, sous les auspices de personnes singulières, ont été amenés, sans mentionner lesquels, vers d'autres locaux d'accueil de Luanda.

D'autre part, elle a dit qu'il était essentiel de stimuler la croissance et renforcer les réseaux de protection de l'enfant auxquels participent des institutions gouvernementales et non gouvernementales, les associations des résidents et des agriculteurs, les personnes singulières, les autorités traditionnelles et les églises qui fonctionnent comme espace de réflexion et de coordination des actions de protection du même.

Elle a indiqué que les réseaux communautaires avaient comme activité de connaître la réalité locale sur les questions relatives aux enfants, de sensibiliser, mobiliser, dénoncer des cas de violation des droits, échanger d'expériences et réduire la violence contre l'enfant dans la communauté.

La responsable a souligné la nécessité de renforcer les mécanismes de protection de l'enfant à partir de la base et d'impliquer toutes forces vives de la société, et à cet effet, il est impérieux le renforcement des compétences des membres des réseaux de promotion des droits de l'enfant, les rendant capables d'identifier, d'intervenir et de contribuer à toutes les questions relatives à la protection.

Elle a rappelé que les 11 engagements envers l'enfant étaient le principal outil pour la protection de ses droits, la force efficace de contrôler la mise en oeuvre des politiques qui lui est destine, en particulier la survie, le développement et participation des mineurs.

A son tour, le représentant de l'UNICEF en Angola, Nico Valente, a éclairci que le renforcement des Réseaux de protection était une voie pour atteindre la pleine réalisation des droits des enfants angolais.