Angola: Benguela - Le CIB appelle au renforcement des principes d'impartialité et d'objectivité

Benguela — Le Club de presse de Benguela (CIB, sigle en portugais) a appelé mercredi, la classe journalistique à observer et à renforcer de plus en plus, les principes d'impartialité, d'objectivité, de contradictoire et de l?égalité de traitement des faits.

Dans une note de félicitations faisant allusion à la Journée de la liberté de presse, célébrée le même jour, le CIB appelle également à la stricte observance de la vérité de la part des membres de la classe, de sorte que la campagne électorale d'août prochain se déroule avec civisme.

Il souligne le droit de tous les professionnels d'enquêter et de publier librement, les informations d'intérêt public, mais dans une culture civique, de paix et d'harmonie qu'une information crédible peut offrir, en évitant la calomnie et la diffamation.

D'autre part, il reconnaît les efforts des membres de cette organisation associative qui se dévouent à la cause de former et d'informer, et rend hommage à tous les membres de la classe qui sont morts au cours des dernières décennies.

Le CIB rappelle que la formation académique et technique est la voie appropriée de relever les défis auxquels les technologies de l'information et de communication (TIC) placent aux médias traditionnels, car les réseaux sociaux s'assument de plus en plus comme le moyen rapide de se communiquer actuellement.

La Journée mondiale de la liberté de presse a été célébrée mercredi 3 mai dans plusieurs pays, pour mettre en évidence le rôle des médias dans le monde, défendre les médias des attaques, préserver leur indépendance et rendre hommage aux journalistes qui ont perdu leur vie dans l'exercice de leur profession.