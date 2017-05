Congo-Kinshasa: Tshopo - Les actes qui mettent en cause le Vice-gouverneur

La démission inattendue de Basango Makedjo, Vice-gouverneur de province de la Tshopo, continue à faire des vagues dans cette du pays. Un véritable pavé dans la mare au moment où toute la politique de cette entité politico-administrative s'y attendait moins.

Parmi les raisons qui l'ont poussé à quitter son poste, évoque, entre autres, le fait de ne jamais disposer de tous pouvoirs chaque fois qu'il était appelé à assumer l'intérim de titulaire. Ayant jugé cette situation inadmissible, le colistier Jean Ilongo Tokole a tout simplement jeté l'éponge.

Cependant, les informations contenues dans un dossier parvenues journal Le Phare semblent ne pas donner raison au précité. indiscrétions indiquent que la démission précipitée du Vice- parait plus comme une fuite en avant qu'autre chose. A l'examen de dossier brûlant, les documents montrent que cette autorité aurait abusé de son intérim.

Deux actes récemment posés confirment un peu plus clairement. Premièrement, dans correspondance adressée au Ministre provincial en charge l'Environnement, il sème la confusion dans le dossier des sacs farine de froment avariée et déclarée impropres à la consommation les analyses de l'Office congolais de contrôle sur près de 3000 sacs.

Cette farine a été livrée par une société de la place également à Kisangani. «Je vous instruis d'incinérer les sacs farine de froment avariée... En effet, les sac sans charançons, et moisissures doivent être triés et remis au dépôt sous le du Parquet de Grande Instance de Kisangani et de l'Agence Nationale Renseignements... Les sacs triés doivent être écoulés avant la date de péremption», précise sa lettre... malgré les de l'OCC.

Deuxième acte du Vice-gouverneur qui s'est plaint de ne disposer des moyens lors de son intérim : Le 11 avril 2017, il une demande de fonds de l'ordre de 80.000.000 Fc à la Rawbank qui lui a pourtant accordés.

Mais, la gestion de ce fonds est jugée sulfureuse : «Ce montant me servira à payer les salaires d'un mois agents de la Régie provinciale des recettes de la Tshopo (RPRT), rembourser les frais que j'ai engagés en vue de maintenir la paix la sécurités des personnes et de leurs biens au cours de la journée lundi 10 avril 2017 (23.500.000 Fc) et assurer le fonctionnement de Province durant l'intérim du gouverneur (6.500.000 Fc »,

argumente-t-il dans sa lettre de demande de fonds dans laquelle insiste qu'en cas de gap, ce fonds soit considéré comme une de caisse accordée à la Province de la Tshopo.

Malheureusement pour le Vice-gouverneur, l'Assemblée provinciale décidé d'ouvrir une action contre lui, avec sa mise sous le d'une motion de censure.

Malheureusement, toutes les tentatives du journal le Phare joindre le Vice-gouverneur démissionnaire se sont improductives. Dossier à suivre.