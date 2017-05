Tanzanie: L'actuel SG de l'ONU réclame de nouvelles enquêtes

M. Mohamed Othman, ancien magistrat de la Tanzanie et qui vient d'être nommé par l'actuel secrétaire général de l'ONU pour examiner les causes du décès de Dag Hammarskjöld, ancien Secrétaire général de cette organisation internationale, aura comme mission principale de tirer des conclusions des enquêtes déjà menées, notamment celles Groupe des experts de 2015 et de la Commission Hammarskjöld de 2013.

Cet éminent juriste aura aussi à recueillir de nouvelles informations concernant des thèses déjà avancées, notamment celle de l'attaque aérienne ou toute autre ingérence considérée comme l'hypothèse possible de l'accident survenu près de la localité zambienne de en 1961 et qui avait coûté la vie à l'ancien Secrétaire général et aux autres passagers de cet avion.

L'intérêt des congolais dans ce dossier apparemment classé est de connaitre les causes de cet accident qui avait des répercussions politiques et sociales indéniables. Etant donné que la disparition brutale de cet homme doit avoir été fortement applaudie par lobbies que le retour de la paix au Congo dérangeait, à cause intérêts financiers et autres.

On rappelle particulièrement que crash d'avion était survenu juste au moment où partout au monde, nombreuses voix s'élevaient contre la sécession katangaise animée l'inoubliable Moïse Tchombé et ses alliés provenant de puissances occidentales et asiatiques.

Au regard du principe selon lequel : « bis repetita », les congolais voudraient connaitre les véritables causes de ce crash mieux évaluer l'évolution de la situation sociopolitique du moment présente certaines similitudes avec ce qui était survenu à Ndola novembre 1961, précipitant par voie de conséquence la chute du sécessionniste avec l'intervention armée des troupes onusiennes les forces katangaises et leurs alliés mercenaires venus d'Afrique Sud, de la Rhodésie du Sud et d'ailleurs. Une guerre qui avait presque deux ans avec des dégâts matériels et humains considérables.

Il s'avère à ce jour que si la sécession katangaise avait abouti, face du Congo aurait changé du fait qu'à l'opposé, d'autres politiques se prétendant nationalistes avaient aussi déclenché autre rébellion à travers les provinces du Centre, du Nord et de l' de la République.

Le tableau actuel présente quelques similitudes ce qui s'était passé au Katanga et les Congolais tiennent au de cette commission Dag Hammarskjöld pour ne pas être surpris par plans machiavéliques fomentés par certains milieux maffieux à recherche des marchés politico-financiers et économiques dans le et le sous-sol congolais.

C'est ainsi que le Groupe des experts dirigés par l'ancien tanzanien lance un appel à tous les cercles sociopolitiques économiques des Etats d'Afrique de fournir tous les documents témoignages concernant ce tragique événement qui avait l'intégrité et la souveraineté de la RDC face aux convoitises milieux maffieux internationaux encore agissants en RDC et certains Etats voisins de l'Est. Dossier à suivre.