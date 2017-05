Angola: L'AGT promeut le débat sur la taxe industrielle

Les conditions sous-humaines et indigentes auxquelles étaient soumis les enfants du centre d'accueil Santa Rita… Plus »

L'AGT rappelle que les contribuables inscrits au bureau fiscal des gros contribuables et qui ont réalisé un chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2016 supérieur à plus de sept milliards de kwanzas, doivent encore livrer, jusqu'au 30 juin 2017, le fichier de prix de transfert pour sa validation dans le cadre du respect de l'article 12 du Statut des grands contribuables.

Cet événement a lieu à un moment où la date limite (30 avril de cette année) pour le paiement et remise de la déclaration modèle et la déclaration modèle 2 (pour les contribuables du groupe B qui n'ont pas la comptabilité organisée) de la taxe industrielle a déjà expirée.

Des groupes fiscaux, des obligations fiscales et des rapports, des délais de paiement et des pénalités, sont parmi des thèmes qui seront abordés à cet atelier, selon le document parvenu mercredi à l'Angop.

Luanda — L'Administration générale tributaire (TGM) réalise jeudi, à Luanda, un atelier avec des entreprises de divers secteurs de l?activité et comptables pour discuter de la taxe industrielle, ses principales caractéristiques et méthodes de paiement.

