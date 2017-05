Cote d'Ivoire: Match amical contre les Pays-bas en juin

Champion d'Afrique en 2015, la Côte d'Ivoire a été éliminée dès le premier tour au Gabon en janvier dernier et entame sa reconstruction. Le Français Michel Dussuyer a laissé la place au Belge Marc Wilmots qui a déjà été au chevet de l'équipe lors de ses deux sorties en mars contre la Russie (2-0) et contre le Sénégal (1-1).

Le match a lieu à Rotterdam et servira de préparation pour la Côte d'Ivoire pour son entrée dans les éliminatoires de la CAN 2019, contre la Guinée. Le nouveau coach des Eléphants pourra ainsi offrir de premières sélections à ses binationaux, Seko Fofana, Maxwell Cornet, Jean-Philippe Gbamin et Jérémie Boga.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.