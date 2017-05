Kenya: Présidentielle kenyanne - Violences et irrégularités lors des primaires

A Nairobi, une personne a été tuée et une autre gravement blessée dans des affrontements entre militants de candidats rivaux. Scènes similaires à Migori, dans l'ouest du pays et à Busia, des fiefs de l'ODM, le parti de l'opposant Raila Odinga.

Parmi les inculpés, un candidat au poste de gouverneur, deux membres des assemblées locales, et un parlementaire. Ils sont accusés, entre autres, de possession illégale de matériel électoral, de corruption d'électeur, ou encore d'incitation à la violence. Le procureur général a également annoncé l'ouverture d'enquêtes sur au moins six incidents violents dans le pays.

Au Kenya, les primaires des différents partis en vue de la présidentielle d'août prochain ont été marquées par des violences et de nombreuses irrégularités. Elles se sont tenues dans tout le pays ces dernières semaines et se sont terminées dimanche 30 avril. Selon un communiqué du bureau du procureur général publié mercredi soir, 62 personnes ont été inculpées suite à des incidents.

Copyright © 2017 Radio France Internationale.

