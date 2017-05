Togo: Le cinéma togolais prend une nouvelle forme

L'environnement juridique du cinéma se met peu à peu en place afin de redorer le blason de la cinématographie togolaise. Pendant deux jours, les différents acteurs du monde du cinéma vont réfléchir pour élaborer et soumettre au gouvernement, un avant-projet de Code du Cinéma et de l'image animée.

Au cours des travaux, les participants auront un état des lieux du cinéma et de l'audiovisuel au Togo avant de prendre connaissance au document proposé devant servir d'avant-projet de Code. Ils l'étudieront et harmoniseront les points de vue avant passer à l'adoption du texte. Au total, 35 participants auront à faire ces travaux.

En effet, un avant-projet de Code avait fait l'objet d'une première lecture en conseil des ministres en décembre 2011.

Mais, suite aux exigences de la SCAPE et au vu des expériences vécus auprès des pays comme le Burkina-Faso, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Tunisie, le Maroc, la France et le Canada, des déficits ont été relevés et il convient de mettre à jour le texte.

Parmi les innovations apportées la construction des salles de cinéma. Aussi pourra-t-on noter dans le nouveau document la mise en place d'un environnement fiscal et douanier incitatif en matière de cinématographie.

Le nouveau texte soumis à l'appréciation des participants à cet atelier est composé de 225 articles regroupés en 22 structurés en 10 titres : du contrôle de l'activité cinématographique et sanctions, de l'exploitation des films cinématographiques et de télévision, des droits d'auteurs et droits voisins en matière cinématographique et audiovisuel, pour ne citer que ceux-là.

Selon la Direction de la Cinématographie togolaise, Essohanam Koutom, « l'impact informationnel et affectif des œuvres cinématographiques et audiovisuelles est tel qu'il n'est pas admissible de laisser les populations togolaises dans une situation de dépendance culturelle totale à l'égard des images venues d'ailleurs ».

Et pourtant, « leurs potentialités artistiques et capacités techniques de produire des images en nombre et en quantité pour elles-mêmes et le reste du monde ne sont pas négligeables », a-t-il poursuivi.

Le gouvernement a reconnu à sa juste valeur le bien-fondé de revoir ce texte et d'aller l'adoption par l'Assemblée Nationale d'un Code digne de ce nom pour le Cinéma et l'image animée. Pour Franck Missité, Directeur de Cabinet au ministère en charge de la Culture, l'adoption de ce Code peut servir à deux choses.

« Il servira de catalyseur à la fois pour la relance quantitative et qualitative de la production d'images, de même que pour la professionnalisation et la structuration nécessaires pour l'émergence de l'industrie cinématographique et audiovisuelle », a-t-il indiqué.