Maroc: Message de condoléances de SM le Roi au Souverain saoudien suite au décès de SAR le Prince Mechaal Ibn Abdelaziz Al Saoud

Le Souverain prie le Très-Haut de préserver SM le Roi Salmane Ibn Abdelaziz Al-Saoud et son illustre famille royale, de perpétuer sur lui les bienfaits de la santé et de lui accorder longue vie.

SM le Roi dit partager avec le Souverain saoudien et Son Auguste famille royale ce moment difficile, priant Dieu d'entourer le défunt de sa miséricorde, de l'accueillir dans Son vaste paradis et de le rétribuer pour ses bonnes actions.

Dans ce message, SM le Roi exprime, au Serviteur des Lieux Saints de l'Islam et à travers lui à l'ensemble des membres de l'illustre famille royale saoudienne, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion, implorant le Tout-Puissant de leur accorder patience et réconfort.

