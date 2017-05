Il en a les moyens, et tout porte à croire qu'il est en train de se les donner, au nez et à la barbe non seulement de ses adversaires politiques mais aussi de la communauté internationale. Qui donc, pour arrêter Joseph Kabila ?

En tout état de cause, en jouant au jeu du chat et de la souris avec son opposition, Joseph Kabila prouve qu'il reste le maître du jeu en RDC.

En témoigne le peu d'enthousiasme qu'il montre à mettre en œuvre l'accord de la Saint-Sylvestre qui était pourtant censé sortir le pays de l'impasse et dégager le chemin des élections. Ce n'est donc pas en ce moment qu'il faudra s'attendre à l'élargissement de celui-là qui se présente aujourd'hui et demain, comme son principal challenger.

Arguant que les actes et pièces à charge contre lui, ont été fabriqués à dessein et estimant qu'il devrait bénéficier de la liberté, tout comme le bâtonnier Jean Claude Muyambo condamné à cinq ans de prison pour une sombre histoire d'escroquerie, ils demandent le retrait de la décision d'arrestation immédiate qui pèse comme une épée de Damoclès sur la tête du président du TP Mazembé devenu opposant, afin qu'il puisse rentrer au bercail pour prendre part au processus électoral.

De ce rapport, l'on en sait désormais un peu plus sur son contenu. En effet, comme à leur habitude, les prélats congolais ne sont pas passés par quatre chemins pour faire comprendre au président Kabila que Moïse Katumbi, l'ex-gouverneur du Katanga, entré en dissidence avec le chef de l'Etat, est l'objet d'une cabale politique destinée à l'éliminer de la course pour la conquête du fauteuil présidentiel.

