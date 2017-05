Afrique du Nord: Alfonso Dastis - Le Maroc, un partenaire privilégié, stratégique et distingué de l'Espagne

Et de cinq ! La cinquième édition de Hub Africa s'est ouverte à Casablanca avec la présence… Plus »

«L'élément clé dès le premier jour après la décision (de la CJUE), c'est qu'il était clair qu'il faut protéger le flux et la stabilité des échanges agricoles entre l'UE et le Maroc. Et c'est ce qui s'est réalisé jusqu'à maintenant», a-t-il assuré lors de ce point de presse.

La politique africaine du Maroc a franchi ainsi un nouveau seuil, a encore soutenu M. Bourita, expliquant que cette politique n'est plus unidimensionnelle à caractère diplomatique seulement, mais se base désormais sur une série d'instruments sécuritaires, religieux, humains et économiques.

Evoquant le retour du Maroc à l'Union africaine, il l'a qualifié de «naturel», le Maroc étant africain par sa géographie et son histoire, mais également par son implication et son engagement dans le continent.

Les échéances qui attendent les deux pays en 2017, notamment les visites au plus haut niveau et la prochaine Réunion de haut niveau Maroc-Espagne, offriront l'occasion pour les deux pays de réitérer l'ambition qu'ils ont pour leurs relations bilatérales, a-t-il dit.

Il a mis en valeur, dans le même sens, «la qualité particulière de cette relation, sa densité et sa force dans tous les domaines» et qui suscitent une «satisfaction partagée».

Il a relevé que la relation bilatérale entre Rabat et Madrid «est portée par les deux Maisons Royales qui sont les garants d'une évolution encore plus positive de cette relation» prioritaire dans l'agenda diplomatique marocain.

Pour sa part, Nasser Bourita a mis en exergue la «priorité et l'importance» accordées par S.M le Roi Mohammed VI au partenariat entre le Maroc et l'Espagne.

Le ministre espagnol a souligné que le Maroc et l'Espagne ont des intérêts communs et sont animés par la volonté de maintenir le caractère «privilégié» de leurs liens.

Selon ce dernier, le Maroc constitue un partenaire «privilégié, stratégique et distingué» de l'Espagne, tout en saluant, lors d'une conférence de presse tenue à Madrid et relayée par l'agence MAP, la qualité des relations entre les deux pays.

