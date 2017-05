Et de cinq ! La cinquième édition de Hub Africa s'est ouverte à Casablanca avec la présence… Plus »

Pour ce qui est de la Caisse de compensation, ils ont appelé au retrait des subventions de certains produits, à destiner ces subventions directement aux personnes nécessiteuses et à la réforme des retraites et du système fiscal.

Ils ont ainsi mis l'accent sur la nécessité de se focaliser sur les réformes, notamment la mise en œuvre de la régionalisation avancée, la création de postes d'emploi, l'absorption du chômage et l'amélioration de l'enseignement et des prestations de santé, outre la consécration de la gouvernance territoriale, l'encouragement de l'investissement, la lutte contre la corruption et la révision des salaires.

Le PLF 2017 est de nature à réaliser la justice sociale et la distribution équitable des richesses, estiment les groupes de la majorité qui voient aussi en ce projet un soutien aux grands chantiers, relevant la nécessité de gérer les deniers publics de manière à assurer l'adéquation entre les investissements et les moyens de financement.

Les groupes de la majorité ont ainsi souligné que le PLF 2017 s'inscrit en concordance avec les priorités du programme gouvernemental et dans le prolongement des grandes réformes engagées par le Royaume pour renforcer le développement, à travers notamment l'instauration de l'équilibre entre les différentes couches sociales, la réduction du taux de chômage et la promotion de l'économie.

Le projet de loi de Finances (PLF) 2017 a suscité un débat houleux au sein de la commission des finances et du développement économique à la Chambre des représentants, entre une majorité qui y voit une continuité des grandes réformes engagées par le Maroc et une opposition qui appelle à une refonte de ce projet de manière à assurer sa conformité avec la conjoncture actuelle.

Par ailleurs, Imam Chakrane a demandé à ce que le gouvernement accorde un grand intérêt à l'enseignement et d'en faire l'une de ses priorités en lui consacrant un budget suffisant à même de le promouvoir et de rehausser sa qualité, tout en veillant au contrôle régulier dudit budget en vue de préserver les deniers publics.

