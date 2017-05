Angola: L'Exécutif réaffirme son engagement dans l'emploi et la valorisation de l'homme

Luanda — Le vice-président de la République, Manuel Vicente, a réitéré jeudi, à Luanda, l'engagement du Gouvernement angolais dans la politique de promotion de l'emploi, la formation et la mise en valeur des ressources humaines.

Manuel Vicente parlait à la cérémonie de lancement du Réseau d'institutions de formation de l'administration publique (RIFAP), créé par décret présidentiel et vise à promouvoir l'utilisation rationnelle des ressources publiques grâce à l'adoption de mécanismes de coordination entre les entités publiques chargées de la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat.

Il a considérée la politique de promotion de l'emploi, formation et valorisation des ressources humaines nationales comme une condition essentielle pour relever les défis auxquels le pays doit faire face dans tous les domaines de la vie nationale, investissant dans le savoir, le savoir-faire et le savoir-être.

Le gouvernant a souligné que, nouvellement créé par le décret présidentiel, le RIFAP est une autre étape importante dans l'ensemble des réformes structurelles en cours, nécessaires pour le développement du pays, et va permettre, grâce à la formation et le perfectionnement professionnel, le recyclage des serviteurs publics pour l'accomplissement intégral se ses attributions et responsabilités.

Il a déclaré que l'initiative avait son origine dans le projet de revitalisation du Programme de réforme administrative, approuvé en 2006, qui a suggéré, entre autres mesures, réduire la bureaucratie et la modernisation de l'administration publique, l'adoption de mécanismes de coordination entre les entités publiques qui traitent de la formation professionnelle des fonctionnaires publics.

Pour cette raison, a-t-il souligné, le Plan national de formation du personnel fixe comme l'un de ses objectifs, la création et la mise en œuvre d'un Système intégré de formation de l'administration publique, où les institutions publiques de formation fonctionnent comme un réseau inter-organisationnel de l'offre de formation pour les ressources humaines de la fonction publique.

Selon lui, le RIFAP s'encadre dans la réforme administrative afin de la rendre plus fonctionnelle et efficace, basée sur une plus grande proximité avec les citoyens, ce qui nécessite donc d'améliorer le professionnalisme dans la gestion des affaires publiques et l'adoption d'un modèle gouvernance participative.

Manuel Vicente a dit qu'une demande accrue de la qualité dans la prestation de services administratifs aux citoyens, pour l'économie, les entreprises et pour la sauvegarde de la souveraineté nationale, impliquait la qualification des cadres de l'Administration publique centrale et locale.

Le vice-président de la République a également ajouté que la création du RIFAP et son fonctionnement était basé sur le principe de complémentarité institutionnelle qui améliore la capacité installée de chacune des institutions du réseau, résultant dans l'optimisation de la gestion des ressources et l'utilisation des services sociaux.