Guinée: Mahmoud Thiam, un ancien ministre, jugé aux Etats-Unis pour corruption

De son côté, Mahmoud Thiam, 50 ans, s'est présenté comme un citoyen guinéen et américain. Il a en effet travaillé plusieurs années pour une banque d'investissement à New York, avant d'assurer la fonction de ministre des Mines de 2009 à 2011.

Mahmoud Thiam a ensuite viré la moitié de ces fonds vers son compte américain. Selon le ministère de la Justice, l'ancien ministre a dépensé cet argent pour acheter des produits de luxe, un appartement à New York et payer la scolarité de ses enfants.

La justice lui reproche d'avoir accepté 8,5 millions de dollars de la part d'un conglomérat chinois, en échange de l'octroi de juteux contrats miniers entre 2009 et 2011. Ces pots-de-vin auraient été versés par la China Sonangol et la China International Fund.

