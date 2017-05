Sénégal: Thomas Volk - "La liberté de la presse est une réalité au pays"

L'opposition doit se frotter les mains et prier pour que les divisions s'accentuent au niveau de la locomotive de la… Plus »

"La liberté est un préalable pour un journalisme professionnel et engagé qui contribue de façon très concrète et très efficace à la prise de conscience citoyenne, au mûrissement de la démocratie et aux comportements démocratiques", a-t-il indiqué.

"L'information et la communication constituent la base de toute relation humaine, sociale et institutionnelle", a-t-il fait savoir.

Cet ouvrage de 300 pages a été réalisé par les étudiants des 43e et 44e promotions du Centre d'Etudes des Sciences et Techniques de l'Information (CESTI), en collaboration avec la FKA.

