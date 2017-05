Maroc: Le KACM respire et le Hassania tout près du maintien - Le MAS se replace dans la course à la montée

Et de cinq ! La cinquième édition de Hub Africa s'est ouverte à Casablanca avec la présence… Plus »

L'Ivoirien Koffi Boua, le Camerounais Djiji Gouza et Anouar El Aziz ont inscrit les trois réalisations des représentants de la cité spirituelle. Suite à cette victoire, le MAS rejoint l'AS Salé et l'Ittihad Khémisset à la 5è position avec 38 points, tandis que Widad Témara stagne à la 12è position avec 32 unités.

Les Fussistes ont été les premiers à ouvrir le score, au quart d'heure de jeu par Brahim El Bahri, avant que les locaux n'égalisent, quatre minutes plus tard, et ne doublent la mise à la 58 minute de jeu par l'intermédiaire de Faouzi Abdelghani.

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.