Libye: Les freins à l'accord signé entre al-Sarraj et Haftar

La rencontre d'avant-hier entre le Premier ministre Fayez al Sarraj et le maréchal Khalifa Haftar relance la… Plus »

En plus des défis intérieurs, il y a l'interférence des intérêts étrangers. L'Occident est présent en Libye et la Russie cherche à accroître son influence dans la région à travers ce pays. Quant aux pays voisins, ils sont divisés sur la meilleure solution à adopter.

Un accord fragile tant la réconciliation en Libye exige un équilibre social, politique, tribal et régional et sans cet équilibre tous ces efforts risquent de tomber à l'eau.

L'accord d'Abou Dhabi signé mardi 2 mai entre le chef du gouvernement d'union nationale Fayez al-Sarraj et l'homme fort de l'est de la Libye Khalifa Haftar trace les grandes lignes qui sont capables de faire réconcilier les Libyens.

