Maroc: Congrès sur l'environnement à Béni Mellal

"L'Afrique, état des lieux et perspectives d'avenir» est le thème de la sixième édition du Congrès international eau, déchets et environnement (EDE6) qui aura lieu les 12, 13 et 14 décembre 2017 à la FST de Béni Mellal (Maroc).

Organisé à l'initiative de l'Université Sultan Moulay Slimane, la Faculté des sciences et technique de Béni Mellal (FST-BM), en collaboration avec l'Agence du bassin hydraulique de l'Oum Er-Rbia (ABHOER) - Béni Mellal, ce congrès sera une occasion de partager et d'échanger entre les différents acteurs nationaux et internationaux des domaines de l'eau, des déchets et de l'environnement, les avancées scientifiques et techniques que connaît le monde.

Selon un communiqué, le programme du congrès comporte, outre les sessions des communications orales, plusieurs conférences plénières présentant différents aspects en relation avec l'eau, les déchets, l'environnement, les changements climatiques, la gestion des bassins versants, les énergies renouvelables et la géophysique.