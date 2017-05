Mali: L'armée française dresse le bilan de l'opération «Bayard»

Plus aucun train ne circule sur la ligne ferroviaire Bamako-Kayes-Dakar depuis 48 heures. Un collectif « Sauvons… Plus »

Il est à noter qu'un certain nombre de terroristes s'est enfui, et a sans doute emporté une partie de ses blessés, de ses tués. Les renseignements sont en cours d'exploitation, pour savoir exactement de quel groupe il s'agissait.

Et au final, l'un des bilans les plus importants depuis près de trois ans : des terroristes délogés dans la forêt de Foulsaré, au sud-ouest de Gao, une vingtaine d'éléments mis hors d'état de nuire, selon Barkhane, et beaucoup de matériels saisis.

Dernière opération, l'opération « Bayard » a permis de localiser et de détruire de nuit un campement jihadiste dans une région boisée à la frontière malienne. L'état-major français précise toutefois qu'une partie des terroristes a pu s'enfuir et l'armée française cherche à exploiter les indices afin de remonter la filière.

