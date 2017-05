Togo: Les gardiens de prison en colère

Le ministre de la Justice a pris la mesure des choses, jeudi 4 mai en fin de journée confie une source, il a reçu une délégation de trois chefs des meneurs à qui il a donné l'assurance qu'un dialogue plus inclusif et représentatif devrait avoir lieu incessamment pour tout aplanir.

Et le chef d'avouer : « Ils font tout de même le service minimum ». Le service minimum, explique-t-il, c'est faciliter les visites aux détenus, procéder au déferrement et à la surveillance.

Et pour cause, ils alignent une liste de griefs contre la hiérarchie : pas de stage de formation, pas d'évolution dans les grades depuis 2012, année de la mise en service du corps des surveillants de l'administration pénitentiaire, pas de prime et pour couronner le tout, les surveillants des maisons d'arrêt réclament un statut particulier.

Les surveillants de l'administration pénitentiaire sont en colère et réclament de meilleures conditions de vie et de travail. Depuis 72 heures, c'est un service minimum qu'ils effectuent devant les maisons d'arrêt.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.