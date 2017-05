Afrique du Nord: Le Maroc invité d'honneur de la Foire internationale du livre de Cordoba

Et de cinq ! La cinquième édition de Hub Africa s'est ouverte à Casablanca avec la présence… Plus »

La troisième édition de la Foire internationale du livre de Cordoba connaît la participation de 50 maisons d'édition, l'organisation de sept conférences et réunions littéraires ainsi que des spectacles artistiques et musicaux.

Cette manifestation culturelle a été également l'occasion de souligner la volonté partagée par le Maroc et le Mexique en vue de renforcer davantage les relations de coopération bilatérale dans tous les domaines. La foire a été marquée par l'organisation d'une soirée artistique, animée par un groupe de musique marocain installé au Mexique et qui a enchanté un public venu nombreux.

Le diplomate marocain a estimé, à cet égard, que cette diversité constitue un facteur de rapprochement entre les peuples, ce qui permet au Royaume de jouer un rôle de passerelle entre le monde arabe et l'Afrique, d'une part, et l'Amérique latine, d'autre part.

S'exprimant lors d'une conférence organisée en marge de cette manifestation, l'ambassadeur du Maroc au Mexique, Mohamed Chafiki, a souligné la diversité culturelle qui distingue le Maroc dans un monde de plus en plus globalisé, soulignant que la singularité et la richesse de l'identité marocaine sont nourries et forgées par la convergence des différents affluents et composantes consacrés par la nouvelle Constitution.

Il donne également un aperçu sur les efforts déployés par le Maroc pour récupérer son Sahara et défendre son intégrité territoriale, et sur le retour du Royaume à l'Union africaine.

