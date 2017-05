A l'en croire, comme le Front pour le Respect de la Constitution n'est ni intéressé au poste de Tshibala, ni à ceux de cinquante-trois membres de son gouvernement, il ne serait pas exagéré de lui céder la gestion du CNSA, pour éviter que la Majorité et le Rassemblement, fut-il celui de Kasa-Vubu made in Olenghankoy, ne soient tentés à l'idée de jouer aux prolongations, au-delà du délai fixé dans l'Accord de la Saint Sylvestre, à l'horizon fixé à fin décembre 2017.

Dans une correspondance adressée, le 2 mai dernier, à Minaku et Kengo, les Présidents de deux Chambres du Parlement, deux témoins privilégiés de la signature, le 27 avril dernier, de l'Arrangement Particulier, et de nombreux discours du Président Kabila qui, généralement, prône l'indépendance d'esprit, la liberté de mouvement et d'action pour tout citoyen, y compris la possibilité de postuler à n'importe quel poste, fut-il celui qui, autrefois, était réservé à Etienne Tshisekedi, elle a déposé sa candidature à la présidence du CNSA.

*Profil intéressant. Taille imposante. Expérience, vielle de longue date. Figure bien connue sur l'agora politique. Présidente d'un Parti politique de l'Opposition : l'Union des Patriotes Républicains. Ancienne Ministre des Transports et Communications sous l'ère de Mzee Kabila. Avocate. Produit de l'Université de Kinshasa et spécialiste des questions de Droit Public. Odette Babandoa Etoa est là.

