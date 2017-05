Burkina Faso: Bertrand Traoré, le jeune qui continue de prendre du galon chez les Etalons

Dakar — Bertrand Traoré, l'attaquant du Burkina Faso, adversaire du Sénégal en août prochain lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2018, après une CAN 2017 réussie, continue de briller notamment avec son club, l'Ajax Amsterdam qui a battu (4-1) mercredi Lyon (France) en demi-finale de la Ligue Europa.

Auteur de deux buts et d'une passe décisive, le jeune Etalon a contribué largement au succès de son club qui a pris une belle option pour la qualification en finale de cette compétition.

Cette performance fait suite à une saison aboutie de la part de l'international burkinabé auteur de neuf buts en championnat néerlandais.

Prêté par Chelsea (élite anglaise), le jeune footballeur de 21 ans qui tarde à s'imposer chez les Blues, a été l'une des révélations de la dernière Coupe d'Afrique des nations avec la médaille de bronze pour le Burkina Faso.

S'il a raté un penalty lors de la demi-finale contre les Pharaons d'Egypte, Bertrand Traoré s'est imposé comme un des nouveaux leaders des Etalons, premiers de leur groupe de qualification en coupe du monde.

Avec Préjuce Nakoulma très en vue actuellement avec le FC Nantes (élite française) et dans un degré moindre Aristide Bancé (ASEC d'Abidjan), ils formeront le fer de lance de l'attaque burklinabé pour la double confrontation d'août et septembre contre les Lions en éliminatoires de la Coupe du monde 2018.

Sélectionné dans l'équipe type de la CAN 2018 avec son capitaine des Etalons, Bertrand Traoré aura un été chargé avec cette double confrontation mais aussi la suite qu'il doit donner à sa carrière.

S'il ne semble pas encore être une priorité pour le coach italien de Chelsea, Antonio Conte, l'attaquant burkinabé est dans le viseur de plusieurs équipes : en France (AS Monaco et Lyon), en Angleterre (Everton et Stoke) en Espagne (Valence) et en Allemagne (Dortmund et RB Leipzig).

Et son agent David Traoré veut y voir plus clair à quelques semaines de la fin des championnats en Europe.

Dans un entretien avec des médias, il annonce la couleur au sujet de son protégé prêté pour la deuxième fois de sa jeune carrière.

"Bertrand (Traoré) a besoin de stabilité. Quand il joue à Chelsea, on dit que c'est un joueur de prêt, et quand il est en prêt, on dit que c'est un joueur de Chelsea. Pour qu'il franchisse un palier, il faut qu'il évolue dans un club performant qui joue au ballon.

C'est pour cela que Bertrand a besoin de garanties sportives et aussi de discuter avec un entraîneur qui saura utiliser au mieux ses qualités, notamment devant le but" a fait remarquer David Traoré.

En attendant, le frère cadet d'Alain Traoré, ancien de l'AJ Auxerre (France) aura encore quelques matchs pour convaincre davantage ses courtisans.