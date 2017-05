Ile Maurice: Saisie record d'héroïne - Deux «lieutenants» de Peroomal Veeren arrêtés

La police a encore une fois objecté à leur remise en liberté sous caution à cause des risques qu'ils fassent faux bond à la justice, qu'ils s'entendent avec les témoins dans cette affaire et qu'ils récidivent. Ils sont donc retournés en cellule policière. Leur prochaine comparution est prévue le 10 mai.

Les deux directeurs de Brilliant Resources Consulting Ltd ont emboîté le pas à Navind Kistnah en cour hier. Gianchand Dewdanee et Sibi Thomas ont tous deux comparu devant la magistrate Navina Parsuramen peu après que le principal suspect dans l'importation de 157 kilos d'héroïne a été présenté en cour.

Durant l'après-midi d'hier, les enquêteurs de l'ADSU l'ont interrogé sur le fonctionnement de Kun Management Ltd. La déposition de Kistnah a été enregistrée une fois de plus.

Nouveau développement, tant du côté de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) que de l'Independent Commission Against Corruption (ICAC) dans l'enquête entourant la saisie record de 157 kilos d'héroïne.

