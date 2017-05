Maroc: Hicham El Guerrouj sera-t-il dépossédé de ses cinq records du monde ?

Et de cinq ! La cinquième édition de Hub Africa s'est ouverte à Casablanca avec la présence… Plus »

Bref, une proposition qui a de fortes chances d'aboutir, puisque le patron de la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF), le Britannique Sébastien Coe se dit pour, avançant que "cela souligne que nous avons mis en place des systèmes de lutte antidopage plus robustes et plus sûrs qu'il y a 10 ou 15 ans".

C'est une histoire de cœur et de tripes, l'un des plus grands moments de l'histoire du sport". Sachant que la performance de Powell avait effacé des tablettes un ancien record détenu par son compatriote Bob Beamon (8,90) réalisé aux Jeux olympiques de Mexico en 1968.

Et c'est ce qui a fait d'ailleurs réagir le champion américain, Mike Powell, qui s'est dit « scandalisé » par cette proposition, la qualifiant «d'injuste et d'une gifle». Le détenteur du record du monde dans l'épreuve technique du saut en longueur, avec un jump mesuré à 8,95 m à l'occasion des Mondiaux de Tokyo en 1991, a affirmé à la BBC dans une déclaration relayée par l'AFP qu'"il y a des records qui sont douteux, je le sais ; mais le mien est bien réel.

Pour les records en salle, ils ont été établis le 2 février 1997 à Stuttgart sur le 1500 m (3mn 31sec 18) et dix jours plus tard (12 février 1997) à Gand sur le mile (3 mn 48 sec 45).

Le champion du monde et olympique marocain compte dans son copieux palmarès trois records du monde en plein air, à savoir le 1500 m (3mn 26sec) réalisé le 14 juillet 1998 au Golden Gala de Rome, le mile (3mn 43 sec 13) une année plus tard (7 juillet 1999) toujours à Rome, ainsi que l'épreuve du 2000 m qu'il avait courue en 4 mn 44 sec 79 le 7 septembre 1999 au meeting de Berlin.

