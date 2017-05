communiqué de presse

Abdoul Aziz Dieng, conseiller technique du ministre de la Culture et de la Communication, par ailleurs ex-président du Conseil d'administration du Bureau sénégalais du droit d'auteur, a été élu à l'unanimité, lundi 1er mai, vice-président du Comité permanent du droit d'auteur et des droits connexes (Sccr) de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Ompi).

Le ministre de la Culture et de la Communication s'est réjoui dans un communiqué de cette marque de l'Ompi et de tous les États membres et leur réitère son engagement pour la promotion de la propriété intellectuelle au Sénégal.

D'après le document parvenu à notre rédaction, le Comité permanent du droit d'auteur et des droits connexes a été créé au cours de l'exercice biennal 1998-1999 pour examiner les questions de droit matériel ou d'harmonisation dans le domaine du droit d'auteur et des droits connexes.

Il est composé de tous les États membres de l'Ompi et de l'Union de Berne; et, en qualité d'observateurs, de certains États membres des Nations unies qui ne sont membres ni de l'Ompi, ni de l'Union de Berne, ainsi que de plusieurs organisations intergouvernementales et non gouvernementales.

Le Comité permanent formule des recommandations qui seront examinées par l'Assemblée générale de l'Ompi ou une conférence diplomatique.