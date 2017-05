communiqué de presse

La Semaine nationale de la Science 2017, visant à sensibiliser le public sur l'importance et le rôle de la science et de la technologie dans la vie au quotidien, sera lancée le lundi 8 mai au Rajiv Gandhi Science Centre (RGSC), à Bell Village.

Échelonné sur cinq jours, l'évènement est organisé conjointement par le RGSC et le ministère de l'Education et des Ressources humaines, de l'Education tertiaire et de la Recherche scientifique. Diverses activités sont programmées notamment une expo-science, une série de séminaires thématiques et une Science Career Fair.

L'expo-science, réalisée avec la participation des différents ministères, corps paraétatiques et universités publiques et privées, a pour principal objectif de promouvoir la science et la technologie parmi les citoyens et la population estudiantine.

Elle vise également à encourager davantage les jeunes à s'engager dans des activités liées à la science et la technologie, et ainsi à se lancer dans une carrière scientifique ou dans le domaine de la technologie.

Quelque 17 exposants y participeront. Ils viennent, entre autres, de l'Aeronautical Society of Mauritius, Early Childhood Care and Education Authority, Albion Fisheries Research Centre, Mauritius Meteorological Services et Mauritius Oceanography Institute. L'expo-science sera ouverte au public du mardi 9 mai au jeudi 11 mai 2017 de 9.30 à 14.00 heures.

Des séminaires thématiques d'une demi-journée, mettront l'accent sur les enjeux liés à la science cela afin de donner un aperçu des nouveaux défis auxquels Maurice sera confronté dans le domaine de la science et de la technologie.

Le rôle clé de la science et la technologie dans divers secteurs de l'économie mauricienne sera également discuté.

Les thèmes à l'agenda comprennent les nouvelles tendances de la recherche dans le domaine de la science, de la technologie et de l'innovation ; l'éducation scientifique informelle; la science pour la société; et les modèles de réussites de scientifiques locaux.

Les séminaires seront animés par des personnes ressources venant des institutions suivantes: Mauritius Institute of Training and Development, National Heritage Foundation et Ecole hôtelière Sir Gaëtan Duval.

Des étudiants des établissements secondaires du pays, des membres d'associations féminines, et des enseignants du cycle primaire et secondaire y prendront part.