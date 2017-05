Afrique: Hub Africa - La 5ième édition s'est ouverte sous le signe de l'intégration

Et de cinq ! La cinquième édition de Hub Africa s'est ouverte à Casablanca avec la présence de nombreuses personnalités du monde des affaires et de jeunes entrepreneurs. Co-organisé par Maroc Export et NGE IMPACT et parrainé par le Ministère des affaires étrangères et de la coopération, HUB Africa se veut une plateforme multifonctionnelle et multidimensionnelle de solutions à géométrie variable reconstituant tout l'écosystème de l'entrepreneuriat et de l'investissement en Afrique.

Elle propose ainsi l'un des écosystèmes les plus complets du continent et du pourtour méditerranéen et répond à l'ensemble des besoins des acteurs de l'économie.

Pour cette nouvelle édition, qui se tient les 4 et 5 mai, le thème retenu par les organisateurs, c'est : l'entrepreneur, acteur d'intégration régionale. Histoire de faire un clin d'œil aux politiques pour accompagner cette mouvance qui germe en Afrique. Pour cette année, le Gabon et la Côte d'Ivoire sont à l'honneur.

Il s'agit de mettre de la lumière sur les opportunités d'investissements et d'échanges avec ces deux mastodontes de l'économie africaine, inscrites depuis une dizaine d'années dans une bonne dynamique de croissance stable.

Cette édition 2017 va s'articuler autour de deux grandes zones : la zone verte dénommée «Hub Africa Platform» et la zone bleue baptisée «Africa Business Export». La première zone sera marquée par des plénières autour du thème de l'édition.

Il s'agit d'un espace conseil au profit des entrepreneurs, auto-entrepreneurs et startups. La zone bleue vise à promouvoir la culture de l'intelligence économique chez les jeunes entrepreneurs.