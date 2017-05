Togo: Sécurité routière - Un arsenal plus étoffé

Les surveillants de l'administration pénitentiaire sont en colère et réclament de meilleures… Plus »

Un second décret concerne l'institution d'un système d'information sur les accidents de la circulation routière dont le but de disposer de statistiques fiables destinées à prendre les mesures nécessaires pour réduire le nombre d'accidents.

Son adoption, en enrichissant l'arsenal juridique du pays, permettra de rendre les routes plus sûres par des actions pratiques et des mesures rigoureuses.

Le décret prend en compte le cadre général d'évaluation du potentiel d'insécurité routière et la performance sécuritaire des infrastructures et services de transport.

Copyright © 2017 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.