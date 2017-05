Togo: La promesse du gouvernement aux centrales syndicales

Il nous en souvient que lors du 1er mai dernier, les centrales syndicales n'ont plus, comme à l'accoutumée, fait connaitre à tout le monde leur cahier de charge. Elles ont opté pour la discrétion et sont allées remettre les doléances jeudi au Premier Ministre. En réponse, le Chef du gouvernement promet l'ouverture d'une table-ronde afin de redynamiser le dialogue social. Et le ministre Gilbert Bawara donne déjà la date de l'ouverture de cette rencontre.

Le Premier ministre Komi Sélom Klassou a échangé cet après midi avec les centrales syndicales du Togo, le président du conseil national du dialogue social et le bureau du conseil national du patronat du Togo afin de relancer le dialogue social.

Cette première rencontre d' changes, élargie à tous les partenaires sociaux réunis autour du Chef du Gouvernement, assisté du ministre de la Fonction publiques, du Travail et des Réformes administratives, M. Gilbert Bawara et de ses proches collaborateurs, a permis aux responsables syndicaux de rappeler au gouvernement et au patronat leur cahier de doléances et leur plate-forme revendicative introduite au gouvernement et au patronat en 2016.

Le contenu de ces revendications est relatif notamment au respect du SMIG dans le secteur privé, à la revalorisation des pensions de retraite dans tous les secteurs, à la revalorisation de la valeur indiciaire dans le public, à la prise en charge des cas d'urgence en rapport avec l'INAM, aux conventions collectives sectorielles surtout dans les entreprises de la zone franche et des industries extractives, à la formation syndicale et à l' éducation ouvrière ainsi qu'aux conditions de travail en général.

Pour permettre une résolution rapide et effective des diverses revendications, les centrales syndicales ont mis le vœu qu'un organe de discussion soit établi afin d'anticiper et d'apaiser les tensions pour qu'elles n'aboutissent pas à des conflits.

A la suite des centrales syndicales, le président du conseil national du patronat, M. Laurent Coami Tamegnon, a rassuré que tout est mis en œuvre afin de faire le suivi des différents points soulevés.

Après avoir écouté les centrales syndicales et le patronat, le Premier ministre Komi Selom Klassou a d'abord félicité les responsables pour leur choix du dialogue et leur action unitaire pour affronter et relever les défis.

Le Premier ministre les a rassurés à son tour de la disposition du gouvernement, sous la houlette du Chef de l'Etat, soucieux de la concorde nationale.

Il a pris acte des préoccupations formulées par les centrales et indiqué que les ministres seront instruits pour l'ouverture rapide d'une table ronde qui permettra de re- dynamiser le conseil national du dialogue social (CNDS).

Le Premier ministre a demandé aux centrales syndicales de compter sur la disposition du gouvernement à écouter, à travailler dans le sens du dialogue pour atteindre plus de résultat. Le seul préalable pour en arriver à des solutions pérennes, a-t-il précisé, est le besoin de paix sociale, gage de tout développement.

Selon le ministre Gilbert Bawara de la Fonction publique, du Travail et des Réformes administratives, tous les acteurs du dialogue social se retrouvent déjà lundi pour convenir du calendrier et de l'agenda des discussions.