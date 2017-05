Afrique du Sud: L'Ecossais Stuart Baxter redevient sélectionneur des Bafana-Bafana

En plus du championnat, qui sera clôturé le 27 mai prochain, Supersport United joue la Coupe de la CAF et doit disputer la finale de la Coupe nationale dénommée Nedbank Cup, contre Chippa United.

La signature et la présentation officielle du technicien écossais, entraîneur des Bafana-Bafana en 2004-2005, auront lieu dans les prochains jours, en présence du président de la SAFA, Danny Jordaan, qui est pris par ses engagements à la Confédération africaine de football (CAF) et à la FIFA, ajoute le site Internet de la Fédération sud-africaine de football.

"La SAFA et Supersport United ont trouvé un accord pour que Baxter soit libéré à la fin de la saison et puisse s'occuper des Bafana-Bafana", rapporte la même source.

