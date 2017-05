Ile Maurice: Lobbying - À $ 15 000 Choomka s'explique timidement, l'opposition sort l'artillerie lourde

Nouveau développement, tant du côté de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) que de l'Independent… Plus »

Même son de cloche du côté de Shakeel Mohammed. Le député travailliste précise que le paiement d'un avocat est un contrat entre lui-même et son client et, de ce fait, la somme est à leur discrétion.

Après qu'il a pris connaissance du contenu des échanges d'e-mails entre Youshreen Choomka et ses clients, ses interrogations sont encore plus nombreuses. «Est-ce le rôle d'un avocat d'ouvrir les portes du ministère à son client ? Car selon les échanges publiés, il est clair que c'est le rôle qu'elle a eu.

Sollicité, le chauffeur a fait savoir qu'il attend la confirmation de la directrice de l'IBA. Le département marketing, qui gère le paiement et la publication des communiqués, avait déjà fermé les caisses et la réponse de la directrice n'était toujours pas parvenue.

Elle répond partiellement à l'article. «L'express» a essayé de joindre la directrice de l'IBA par divers moyens avant et après la publication de l'article, sans succès. Sa seule réponse est parvenue à travers ce communiqué non publié. Celui-ci a atterri aux petites-annonces dans l'après-midi d'hier.

Dans l'ébauche de son communiqué, Youshreen Choomka ne dit rien à ce sujet. Pas un mot non plus sur l'argent qui a été transféré sur son compte bancaire personnel ($ 10 000 par Jeremy Brassfield un investisseur ghanéen, et $ 35 000 par le Dr Lee Soo Song, un Coréen).

Selon elle, les faits ont été déformés et ceux-ci n'ont absolument rien à voir avec l'IBA. De plus, pour elle, toute l'affaire concerne sa profession privée en tant qu'avocate, puisqu'à l'époque, elle n'était que la présidente de l'IBA.

