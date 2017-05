Ile Maurice: Plaine-Lauzun - Trois adolescents avouent le vol chez Dream Price

Ils ont entre 15 et 16 ans. Et ces trois mineurs auraient commis un cambriolage des plus audacieux, le 30 avril. Soit le vol au supermarché Dream Price de Plaine-Lauzun, où un butin de Rs 446 573 avait été emporté.

Arrêtés par la Criminal Investigation Division (CID) de la Metropolitan Police de la division Sud avec le concours des éléments du Field Intelligence Office, hier matin, ces habitants de Pailles n'ont pas tardé à passer aux aveux.

C'est vers 22 h 20, dans la soirée de vendredi, que le vol a été commis. Sur la vidéo d'une caméra de surveillance, l'on voit un suspect s'introduire dans le supermarché à travers une imposte. Cela après avoir scié l'antivol.

Les malfrats ont mis la main sur des cartouches de cigarettes, des cartes téléphoniques prépayées et des canettes de boissons énergisantes dans les rayons ainsi que Rs 129 000 qui se trouvaient à la mezzanine, utilisée comme bureau.

C'est à l'ouverture du supermarché, le lendemain matin, que la propriétaire a constaté le vol. Une déposition a été faite aux Casernes centrales et le dossier confié à la CID de la Metropolitan Police, division Sud.

Une enquête sur le terrain a été faite et les images des caméras de surveillance ont été visionnées. Ce qui a permis aux hommes du surintendant de police Sailesh Kumar Behary et aux inspecteurs Dilloo et Ruttanah de remonter jusqu'aux trois mineurs.

Les adolescents ont confirmé qu'ils ont pris des boissons énergisantes, des cartouches de cigarettes et des cartes téléphoniques prépayées mais ils ont affirmé avoir mis la main que sur Rs 80 000. Les objets volés, ils les auraient vendus à des particuliers.