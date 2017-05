Burkina Faso: AS Sonabel # Santos FC de la 21e journée - Le choc des mal-lotis

L'AS Sonabel et le Santos FC vont se croiser dans le cadre de la 21e journée du championnat national de football de D1. Ce sera le samedi 6 mai 2017 à partir de 18h 15 au stade du 4-Août. Compte tenu de la position des 2 clubs, une victoire de l'un va plonger l'autre dans le tréfonds du classement.

L'on jouera ce week-end pour le compte de la 21e journée du championnat national de football de D1. Le match qui devrait opposer le leader au classement, le RCK, au BPS est reporté au dimanche, puisque plus de 5 joueurs des Faucons sont en regroupement avec les Etalons locaux.

Mais la rencontre qui retient l'attention des supporters est le duel entre l'AS Sonabel et le Santos FC. Ce sera le samedi 6 mai à 18h 15 au stade du 4-Août.

Avant ce match, les électriciens occupent la 11e place du classement avec 23 points. Les Brésiliens de Bilbalogho sont 13es avec 19 unités. L'objectif des 2 formations est donc clair : engranger des points pour quitter la zone dangereuse.

A la Sonabel, l'on sait que la saison est presque perdue, à commencer par le coach, Moussa Sanogo, dit Falcao, «L'objectif à l'heure actuelle est de bâtir une équipe pour les saisons à venir.

On n'est pas à la place que l'on souhaitait; le plus important est de savoir maintenant où on va», nous a-t-il dit.

«C'est vrai que je ne suis pas satisfait des résultats actuels, mais je suis satisfait de la perspective du club», ajoute-t-il. Et pour cette rencontre, il a bon espoir que son équipe aura une 2e victoire après celle obtenue le week-end passé face à l'ASFB à Bobo.

Au sein du Santos FC, on refuse d'admettre que la dynamique amorcée est brisée malgré le nul et la défaite survenus lors des journées précédentes.

«Après la défaite face à Majestic SC et le nul face à l'AS Police, la dynamique n'est pas brisée», déclare son capitaine, Soumaïla Diao. «Contre l'AS Sonabel, on va présenter un autre visage pour essayer de remporter les 3 points.

On sait que le match sera difficile, car l'adversaire ne voudra pas une défaite. Nous reconnaissons que nous n'avons pas un effectif riche, mais on a les moyens de faire mieux.

On est à 6 points du premier relégable, le danger est toujours imminent, mais on peut souffler un peu et jouer sereinement.

Nous avons donc besoin de points pour nous sentir à l'aise», reconnaît le capitaine des rouge et blanc de Bilbalogho. Si les 2 équipes sont dans leur bon jour, on va sans aucun doute assister à un beau match