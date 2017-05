Afrique de l'Ouest: UEMOA - La réduction du taux de prélèvement communautaire de nature à fragilier l'intégration (ONG)

L'opposition doit se frotter les mains et prier pour que les divisions s'accentuent au niveau de la locomotive de la… Plus »

"Or, un organe consultatif comme le Conseil du travail et du dialogue social est appelé à jouer un rôle essentiel dans la promotion du dialogue social, en soutien au processus de développement économique en cours dans les pays membres de l'Union", souligne AHDIS.

Selon l'ONG, cette mesure "est une façon non avouée de démarrer les accords de partenariat économique (APE) tant décriés et en attente d'une signature définitive entre l'Union européenne et l'Afrique de l'Ouest".

Dakar — La décision des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) d'abaisser de 1 à 0,80% le taux du prélèvement communautaire de solidarité (PCS) à partir du premier juillet 2017, dans l'optique de le ramener à 0,50% dès janvier 2019, est de nature à fragiliser l'intégration économique des pays membres de cette organisation, avertit l'ONG sénégalaise AHDIS.

