Burkina Faso: Police nationale - Kiénou, le nouveau coq de la basse-cour

A l'interne, il a travaillé à l'application d'un certain nombre de textes comme par exemple l'avancement en grade et en échelon des policiers...

Pour le ministre d'Etat, une chose l'intéresse et l'habite personnellement et est capitale : il s'agit de la discipline dans les rangs de la Police nationale. Selon lui, il importe aussi qu'il y ait la bonne gouvernance.

Le nouveau promu, Jean Bosco Kiénou, est le 22e DG de la Police nationale depuis 1961. La Police nationale a pour missions d'assurer la sûreté de l'Etat et des institutions républicaines, le renseignement opérationnel, la protection des personnes et des biens, le maintien et le rétablissement de l'ordre, la police technique et scientifique.

