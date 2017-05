Cameroun: Port de Douala - Arrivée du troisième portique de quai

Le processus d'acquisition d'un troisième portique de quai au Terminal à conteneurs du port de Douala a été enclenché en 2014. De commun accord avec les autorités portuaires et la communauté portuaires. C'était une des mesures de retour à la normal au port de Douala.

Efficacité dans le traitement des navires.

Le challenge était grand : acquérir un portique de dernière génération, plus performant que les portiques actuels, donc plus grand, tout en prenant en compte les contraintes actuelles des quais du terminal à conteneurs.

Car sur ces quais, en plus des deux portiques de quai anciens, depuis novembre 2015, deux grues mobiles de quai s'y étaient ajouté afin de renforcer la capacité de traitement des navires porte-conteneurs.

La portance des quais était ainsi déjà mise à rude épreuve, d'où le challenge d'y ajouter un nouveau portique encore plus grand que les précédents. Le risque était de voir une partie des quais DIT s'effondrer sous le poids de tous ces équipements à l'installation du nouveau portique.

Une capacité de levage importante

Il aura donc fallu assez d'ingéniosité des départements d'ingénierie de AP Moller Maersk, de Bolloré et du leader mondial de la construction des portiques, ZPMC, pour concevoir ce portique dans les contraintes ci-dessus :

Un portique plus performant : capable de manutentionner en « twins » les conteneurs plein tant au débarquement qu'à l'embarquement (doublant ainsi de facto ses performances), d'aller chercher des conteneurs encore plus loin dans les navires (15 rangées contre 13 pour les portiques actuelles), une capacité de levage plus importante (45 tonnes contre 40 tonnes pour les portiques actuelles), et enfin une plus grande vitesse de manœuvre.

Un portique doté d'une technologie de dernière génération et des systèmes de contrôle innovant, qui font de lui le tout premier portique ainsi équipé de certaines technologies de son industrie.

Un portique plus grand en hauteur et en envergure que les précédents.

Ce portique dont la construction à l'issue des phases d'étude et de conception a commencé le 5 février 2016 dans les bassins de construction du leader mondial ZPMC, à Shanghai en Chine, se sera déroulée dans des délais record, de moins de 14 mois.

La phase de construction a été entièrement suivi sur le site de construction par des équipes techniques conjointes du concessionnaire, le Port Autonome de Douala et du concédant, Douala International Terminal, et également par une supervision effective des dirigeants des deux entreprises.

Le portique ainsi construit et assemblé a été mis à bord d'un navire spécialisé du constructeur ZPMC, pour sa livraison en un seul morceau au port de Douala, et permettre par conséquent une mise en service presque immédiate.

Un coût de près de 5,5 milliards cfa

Une équipe technique du constructeur ZPMC accompagnera la livraison du portique, et débutera le transfert de compétence aux techniciens du concédant et di concessionnaire pour la maintenance de cet équipement de pointe dans la manutention portuaire.

Le cout global d'acquisition ainsi pris en charge totalement par le budget de DIT s'élève à près de neuf millions de dollars US (soit près 5,5 milliards de Franc CFA).

Cet équipement, conformément aux dispositions de la convention de concession rentre dans les biens du port autonome de Douala, e fera certainement la fierté des porte-conteneurs dans les prochains jours.

L'arrive de portique de taille marque ainsi l'arrimage du port de Douala aux challenges portuaires et maritimes des décennies à venir, et un ancrage fort dans la modernisation de ses outils d'accueil de navires.

Une nouvelle ère se lève au port de Douala au bénéfice de toute la grande communauté portuaire du Cameroun.

Quelques statistiques du terminal à conteneurs

Volume des conteneurs traités en 2016 : 345 000 Teu's (ou EVP, équivalent 20 pieds)

Navires traités sur les trois quais de DIT sont en hausse. 359 navires en 2015, 382 navires en 2016 et 125 navires au premier trimestre 2017.

Temps d'attente des navires à la Bouée de base (zone de stationnement des navires en haute mer à l'entrée du fleuve Wouri) : 11 jours contre 1 jour en 2017.

Ils ont dit ...

JACOB SIDENIUS, Directeur Général de DIT (Douala International Terminal)

« Le nouveau portique que nous venons d'accueillir au terminal à conteneurs est le fruit de la technologie en matière de portique. Il intègre le développement qu'il y a eu dans ce domaine depuis la construction des premiers portiques, que nous avons actuellement à quai, et qui datent de 2001.

Ce 3ème portique est fabriqué à Shanghai en Chine par ZPMC, le leader mondial de construction d'engin de manutention portuaire. C'est ZPMC qui fabrique les ¾ des portiques de quai qu'on retrouve aujourd'hui sur les plus grands terminaux portuaires modernes.

Le nouveau portique est plus grand (plus haut), plus large, et il est plus performant que les anciens portiques.

Il permet de manutentionner deux conteneurs de 20 pieds à la fois ; ce qui permet d'augmenter la cadence de traitement des conteneurs. Dans le même temps, le conducteur qui pilote cet engin, jouit d'un confort beaucoup élevé.

Et puis, ce troisième portique a cette particularité qu'il permet une réelle baisse de la consommation d'énergie.

La baisse de consommation du carburant est de 30%, avec ce nouveau portique. Finalement, les systèmes techniques de portiques portuaires ont un certain nombre de règles qui permettent d'augmenter la disponibilité du portique.

Nous sommes très fiers de l'arrivée de cette nouvelle infrastructure. Nous avons beaucoup travaillé avec l'équipe du Port Autonome de Douala, avec les techniciens de nos partenaires de référence, pour trouver un engin qui sera un atout pour l'avenir du Port Autonome de Douala.

CYRUS NGO'O, Directeur Général DU PAD (Port autonome de Douala)

Ce qu'on peut dire tout de suite, c'est que le moment tant attendu est arrivé. Le 3ème portique d'exploitation du terminal à conteneur du port autonome de douala (PAD) est arrivé à quai à 12h58 exactement.

C'est sur instruction du gouvernement de la république, et en droite ligne de stratégie de développement que le port de douala à travers DIT (le concessionnaire de l'exploitation du terminal à conteneurs du port de douala), vient d'acquérir un troisième portique .

Et donc, nous sommes très heureux. Tout comme l'est toute la communauté portuaire que vous avez vue ici à cette occasion.

Naturellement, il s'agit d'améliorer l'exploitation du port, et notamment la cadence de manutention des conteneurs.

En réalité, cette nouvelle infrastructure va contribuer à améliorer de manière significative les performances et la compétitivité de notre port. Tout ce qu'on peut souhaiter c'est que dans les jours à venir qu'on puisse voir effectivement les portiques à l'œuvre.