Burkina Faso: Lutte contre le terrorisme - Circulation restreinte à Titabé, Seytenga, Falagountou et Tin-Akoff

communiqué de presse

Article 1er : La circulation des véhicules à quatre (4) roues, des motos à deux (2) roues, des tricycles et des vélos est formellement interdite dans la bande frontalière comprise entre la frontière du Niger et du Mali au Nord et la ligne délimitée par les localités de Titabé, de Seytenga, de Falangountou er de Tin-Akoff tous les jours de 17 heures à 06 heures.

Article 2 : Cette restriction s'applique également à l'intérieur des villes et villages situés dans cette bande aux horaires ci-dessus indiqués.

Article 3 : La circulation des ambulances est soumise à la présentation d'un laissez-passer et de l'ordre de mission.

Article 4 : Le Directeur Régional de la Police, le Commandant de Groupement de la Gendarmerie, le Chef de Corps du 11e RIC et le Chef de Corps du 12e RIC sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui prend effet pour compter de sa date de signature et qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.