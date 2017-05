Ile Maurice: Fazila Jeewa-Daureeawoo - «Chaque famille est responsable pour la dégradation des valeurs familiales»

«Je n'ai rien contre la technologie mais certains parents initient leurs enfants trop tôt.» C'est ce qu'a affirmé Fazila Jeewa-Daureeawoo, ce jeudi 4 mai. La ministre de l'Égalité du genre, du développement de l'enfant et du bien-être de la famille animait une conférence de presse à Port-Louis en marge des activités qui seront organisés par le ministère pour la Journée internationale de la famille, commémorée le 15 mai.

Selon Fazila Jeewa-Daureeawoo, l'enfant aurait plutôt dû être initié à l'art et la lecture, par exemple. «Or, on voit des enfants de 3 ans qui manipulent des téléphones portables et des tablettes», a-t-elle fait ressortir. D'ajouter qu'on fait fausse route en pensant que c'est l'école qui fait l'éducation des enfants. Cela relève plutôt à la responsabilité familiale. «Chaque famille est responsable pour la dégradation des valeurs familiales car ce ne sont pas des extraterrestres mais nous qui faisons la société», a souligné la ministre.

Par ailleurs, Fazila Jeewa-Daureeawoo a également affirmé que le ministère se penche actuellement sur les conclusions d'une étude mené par l'université de Maurice, au sujet du bien-être de la famille. Des recommandations seront faites à cet effet. Le ministère, ajoute-t-elle, travaille également sur de nouvelles mesures qui pourront être proposées aux femmes entrepreneurs.

Revenant sur la journée internationale de la famille, la ministre a annoncé qu'un weekend de la famille sera organisé au Gymkhana à Vacoas le 13 et 14 mai de 10h à 17h. Au programme: des activités à l'intention des enfants (poney, château gonflable, jeux), la vente de nourriture et d'autres produits, des tournois de football, entre autres. Ce sera aussi l'occasion de conscientiser le public sur les services offerts par le ministère et autres parties-prenantes. Le lancement des activités sera fait par le Premier ministre, Pravind Jugnauth, à 15h30, vendredi 12 mai.

Lundi 15 et mardi 16 mai, un atelier de travail consultatif en vue de la mise sur pied d'un observatoire de la parentalité se tiendra au National Women Development Centre, à Phoenix. L'observatoire sera une plateforme qui permettra aux parties concernées d'échanger sur des meilleures pratiques en matière de parentalité. Thierry Malbert, directeur scientifique de l'Observatoire de la parentalité à la Réunion, sera le facilitateur.

Et finalement, un atelier de validation du rapport sur la prévalence, les causes, les conséquences et les coûts de la violence entre partenaires intimes sur l'économie mauricienne aura lieu les 24 et 25 mai.