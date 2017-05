Ile Maurice: Climat des affaires - Les entreprises affichent la confiance

Nouveau développement, tant du côté de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) que de l'Independent… Plus »

Cette embellie concerne tous les secteurs, a indiqué Renganaden Padayachy, responsable du département d'analyse économique de la MCCI. C'est le secteur des services qui a affiché le plus fort regain de confiance, soit 5,7%. Idem pour le secteur manufacturier dont l'indice de confiance a augmenté de 5,4%. La plus faible hausse a été enregistrée chez les commerçants (2,4%). Ces derniers ont constaté une stagnation de leurs ventes au cours du premier trimestre 2017, mais ils anticipent une amélioration au cours du troisième trimestre de cette année. Par ailleurs,le taux de croissance devrait être de 3,8%, cette année, selon l'analyse de la MCCI.

Le premier trimestre 2017 semble avoir été très fructueux pour les entreprises locales. Et pour cause, selon le dernier Business Confidence Indicator de la Chambre de Commerce et de l'Industrie de Maurice (MCCI), l'indice de confiance des entrepreneurs a grimpé de 4,5%. La présentation de cette analyse trimestrielle a été dévoilée, ce jeudi 4 mai, lors d'une réunion au siège de la MCCI, à Port Louis.

