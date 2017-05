Ile Maurice: Rallye auto / Ronde Toyota - Rayhan Alladeen passe entre les gouttes

Pour une entrée, le menu était copieux. Le Motor Racing Club (MRC) a organisé son premier rallye de la saison avec 14 spéciales totalisant 56 km.

Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que cette Ronde Toyota allait se dérouler dans des conditions climatiques difficiles, avec la pluie rendant l'asphalte glissant et piégeur, sans parler de la spéciale en nocturne. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le plaisir des pilotes n'a pas été gâché.

Les acteurs étaient d'abord conviés à la spéciale Clémencia - Camp de Masque Pavé, vendredi soir. Après plusieurs mois de repos, il fallait dépoussiérer les réflexes. Le tandem Rayhan Alladeen - Hashim Maudarbocus attaqua d'entrée dans la Evo VI avec un scratch à 1 minute 57 pour les 3,2 km. David Kœnig signa le deuxième chrono (2:00) confirmant sa bonne progression de la saison dernière avec son partenaire Julien Audibert dans la Renault Clio RS 2.0. Rajesh Ramdenee- Richey Beenessreesingh, toujours dans leur Citroën Xsara Kit Car, complétèrent le podium avec un 2:07.

«Lors du premier passage, j'ai attaqué et j'ai vu que j'étais devant au chrono. Puis au deuxième, j'ai vu que les autres faisaient un bon chrono également et là j'ai attaqué de nouveau», raconte Rayhan Alladeen. En effet, Kœnig réalisa le même scratch qu'Alladeen lors de la deuxième montée (1:52), ce qui poussa le pilote de la Evo VI, montée sur pneus intermédiaires, à signer le meilleur temps absolu lors du troisième passage avec 1:45. À l'issue des quatre spéciales en nocturne, Alladeen comptait onze secondes d'avance sur Kœnig et 39 secondes sur Ramdenee.

La deuxième étape, samedi, était programmée à La Nicolière. Les pilotes avaient quatre montées dites «longues» à effectuer. Les deux briscards de la discipline, Alladeen et Ramdenee connaissent parfaitement cette spéciale de 4,5 km. Ce n'est donc pas une surprise qu'ils signèrent les scratchs de la journée avec des temps oscillant entre 3:08 et 3:10. «J'ai bien aimé cette spéciale à La Nicolière car dans la longue ligne droite, on atteignait jusqu'à 200km/h. Je pense que tous les participants ont apprécié que la MRC allonge cette spéciale de La Nicolière», confia le pilote de la «Mitsu» rouge. Ramdenee, reprit lui, vingt secondes sur Kœnig.

Tête à queue de la evo 6

La troisième et dernière étape se déroula, dimanche, à La Pipe dans des conditions climatiques vraiment pénibles. Les ondées étaient plus présentes et non seulement, la route était trempée et glissante, mais la visibilité était limitée.

La Mitsubishi d'Alladeen chaussait des pneus intermédiaires. Et lors du quatrième des six passages, en voulant prendre plus de risques et faire du spectacle pour le public, la Evo VI fit un tête à queue, non sans perdre une vingtaine de secondes. N'était-ce l'avance prise lors des deux précédentes étapes, l'issue de la course aurait pu être différente. Au lieu de cela, le duo Alladeen - Maudarbocus signa leur première victoire de la saison.

Un succès qui ne souffre d'aucune contestation. «La voiture à quatre roues motrices est bien adaptée pour ce genre de conditions climatiques. La saison dernière, nous avions cassé à la première épreuve et nous n'avions pu finir. Le plus important pour nous c'est de finir le rallye et de prendre du plaisir», fait ressortir le lauréat de cette première épreuve. «Je remercie mon copilote Hashim qui a vécu ces conditions climatiques difficiles pour la première fois. Il m'a beaucoup aidé», renchérit-il.

Ses remerciements vont aussi à cette nouvelle génération très branché web : «Ils m'encouragent beaucoup. Ils postent des vidéos sur les réseaux sociaux et me félicitent. Je ne les connais pas mais je leur dis merci ainsi qu'aux sponsors et Toyota, aux organisateurs et aux pilotes», sans oublier ses fidèles supporters depuis le début : son épouse et ses filles qui elles aussi sont branchés web. Au dernier passage, dimanche, Rayhan Alladeen n'a pas manqué de les saluer dans leur vidéo.

En allant plus loin dans son analyse de la course, le pilote avoue qu'il n'a pas roulé à 100 % de ses capacités. «Je sens que je n'étais pas à fond». Sans vouloir se projeter plus loin que la première victoire, il avoue qu'il pensera à une épreuve après l'autre car il y a un différend pilotage pour chaque spéciale. Il ne pense pas trop au championnat. Pour le moment...