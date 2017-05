Seychelles: Jazz - Rolf et Imiangaly aux Seychelles

Rolf et Imiangaly sont aux Seychelles. Si le jazz à Madagascar est de plus en plus prisé par le grand public, le jazz dans l'Océan Indien a son propre monde.

Sous les tropiques des Seychelles, il n'y a pas que le moutia, il y a aussi les artistes locaux qui évoluent dans la musique jazz. Aussi, le festival de Jazz qui s'y tient en ce début du mois de mai attire du beau monde. Sous les couleurs malgaches, c'est le couple Rolf et Imiangaly qui représentent Madagascar. Ils joueront deux fois les 5 et 6 et porteront sur scène leur duo basse/chant qui est déjà bien connu de la scène jazz. Quant à Voots Kongregation dont ils sont membres, ils seront en cabaret ce vendredi 12 mai à l'HDA Analakely avec toute la famille.