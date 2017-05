Madagascar: Journées du cinéma européen - Deux films malgaches à l'affiche

« Malaso » inaugurera ces journées du cinéma européen. Les journées du cinéma européen se tiendront du 5 au 12 mai à Tanà. Onze films seront projetés gratuitement dans divers centres culturels de la Capitale.

Un film malgache, « Malaso », du réalisateur René Fulgence pour inaugurer les journées du cinéma européen. Ce sera ce soir au Parvis de l'Hôtel à Analakely, à partir de 18h30. Une projection gratuite à l'endroit de tous les cinéphiles. Le geste est très fort, car toute la semaine, le public aura droit à des projections gratuites de films de divers réalisateurs européens dans toute la ville. Pour ces journées du cinéma européen, qui se tient du 5 au 12 mai, les centres culturels tananariviens accueilleront les amoureux du 7e art. Et il y en aura pour tous les goûts. Pour Madagascar, deux films sont à l'affiche. « Malaso » de René Fulgence, et « Dzaomalaza et les mille soucis » de Mamihasina Raminosoa et Rado Andriamanisa.

Programmation. Le programme est éclectique et le public aura droit à plusieurs genres. Le film « Dzaomalaza et les mille soucis » sera diffusé à l'IKM ce samedi à partir de 10h. Puis, les projections s'enchaîneront avec « Truman » de Cesc Gay à 13h, et un biopic, « Amy » d'Asif Kapadia à 15h. Le dimanche, place au cinéma africain avec « Le grand blanc de Lambaréné » du Camerounais Bassek Ba Kobbio. Puis, « Trevligt folk » à 14h au LMA le lundi 8 mai, « Scusate se esisto » de l'Italien Ricardo Milani à 19h à l'IFM le mardi 9 mai, « Der ganz grope Traum » et « Das wunder von Bern » le mercredi 10 mai à 15h et 17h au CGM, « Tokyo fiancé » du Belge Stefan Liberski à Ankatso le jeudi 11 mai à 14h et « Tour de France » le vendredi 12 mai à 18h à l'UFM pour clôturer la semaine.