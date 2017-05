Madagascar: Concours en douane - Résultats de concours publiés hier soir

Les candidats qui réussissent sont ceux qui le méritent, selon le DG des Douanes. La liste des candidats ayant réussi au concours en douane est enfin publiée. D'après le DG des Douanes, Eric Narivony Rabenja, les organisateurs du concours ont pris toutes les mesures nécessaires, pour que ce soient réellement les meilleurs qui réussissent. Interview.

Ce fameux concours a été lancé en juillet 2016. Pourquoi le processus est-il aussi long ?

Avec les réformes actuellement mises en œuvre pour l'amélioration de la gouvernance, nous avons voulu que le concours en douane soit transparent, équitable et sans corruption. Toutes les parties prenantes ont fourni des efforts dans ce sens. Nous savons très bien que cela fait sept ans qu'il n'y avait plus de concours en douane, avant celui-ci. De ce fait, les candidatures étaient nombreuses, avec plus de 17 000 demandes reçues. Le concours s'est déroulé en deux phases. C'est pour cela que son exécution a pris plus de temps. De plus, les contrôles étaient très stricts pour assurer que ceux qui réussissent le méritent vraiment.

Comment pouvez-vous assurer que ceux qui ont réussi sont vraiment les meilleurs ?

Le Jury du concours en douane jouit de sa pleine souveraineté. Des mesures ont été prises pour respecter la transparence et pour écarter toute tentative de corruption ou de fraude. Je tiens à remercier toutes les parties prenantes pour leur collaboration franche, dans l'organisation de ce concours. Pour les candidats, ceux qui ont des doutes et des preuves d'irrégularité peuvent toujours saisir l'Administration ou le Bianco (Bureau indépendant anti-corruption).

Après sept ans sans concours de recrutement, comment se présente les effectifs ?

Nous avons bien besoin des 280 nouvelles recrues, pour renforcer les efforts entrepris par l'Administration douanière, si je ne cite que la lutte contre les trafics illicites. La douane dispose actuellement de 1 090 employés. Ce concours nous permet de recruter 50 agents de constatation et 100 agents d'encadrement qui suivront une formation de trois mois ; ainsi que 100 contrôleurs des douanes, qui suivront une formation de six mois. Pour le recrutement des élèves-inspecteurs en douane, les 39 candidats admissibles, doivent subir une visite médicale ; ensuite une épreuve d'admission à l'oral. Celle-ci se déroulera très bientôt, aux jours et heures fixés par le président de Jury. Finalement, 30 candidats seront admis pour le recrutement d'élèves-inspecteurs en douane. Ces derniers suivront une formation de deux ans.