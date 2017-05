Madagascar: Monja Roindefo - « Rupture du contrat social entre gouvernants et gouvernés »

Le PDG de Guanomad rejoint les rangs des pépites de l'économie africaine. Et depuis la première… Plus »

A l'ordre du jour la préparation du congrès national en 2018. Le choix de cette date repose sur le fait qu'elle coïncide également avec le 60e anniversaire de ce parti. Lors de son allocution, le président national du Monima Monja Roindefo de constater « la rupture du contrat social entre gouvernants et gouvernés ». Il se demande ainsi s'il s'agit d'une rupture totale. Il se pose également la question si c'est possible de mettre en place une plateforme pour le changement. Notons que la journée d'hier a été marquée par la présentation du bilan des cinq dernières années du parti tant sur le plan national qu'international, l'organisation interne du parti et les affaires nationales. Par ailleurs, les résolutions seront connues ce jour.

