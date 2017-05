Madagascar: Portrait - Teddy Prezeau, la musique dans le sang

Il sort des sentiers battus pour donner un nouveau souffle à la culture noire et à la musique malgache. Percussionniste, chanteur, auteur-compositeur, c'est un artiste complet. D'ailleurs, il est le neveu d'artistes connus et très appréciés.

Une coupe de cheveux de ce qu'il y a de plus classique, un look pas très osé pour se fondre dans la masse... Il y a quelques années, il était encore monsieur tout le monde, mais il y a un an et demi, le déclic lui est venu. Il voulait devenir quelqu'un, sortir de l'anonymat et se faire un nom dans le milieu artistique. Adieu le look classique et bonjour l'originalité ! Le jeune homme a troqué l'ancienne coupe contre un « undercut neck » pour donner l'image d'un artiste tendance et sûr de lui. Côté vestimentaire, le chanteur a également entamé une nouvelle page et adopté un tout autre style plus au goût du jour. Aujourd'hui, il figure parmi les artistes les plus appréciés de sa génération. Non seulement pour son look, mais également pour sa musique. Ses aînés se bousculent même pour collaborer, pour ne parler que de ce duo avec son oncle Balita Marvin, ou encore ce « featuring » avec Marion. Lui ? C'est Teddy Prezeau.

Sortir des sentiers battus. Musicien à l'origine, il a voulu passer de l'autre côté de la scène. Il s'est mis à travailler, composer et a tenté l'expérience. Un coup d'essai qui fut un coup de maître ! « Tenim-pitia », le premier single est une réussite. Si la plupart des artistes de r'nb se contentent effectivement de faire comme les autres célébrités, de « copier-coller », lui a voulu faire autrement. « Je me suis dit, tiens, tu es musicien, pourquoi ne pas tenter autre chose ? ». Ne voulant pas dévier du chemin qu'il a choisi : le r'nb, il a donc décidé d'expérimenter. « J'ai marié les percussions avec des instruments plus mélodiques, mis en avant plusieurs genres musicaux dans un même titre pour que ça soit plus vivant ». Pour faire encore plus original, il a décidé d'aborder un thème plus sérieux : l'environnement.

« Les jeunes ne se préoccupent que de ces choses superficielles ou de nouvelles technologies alors qu'autour, il y a des sujets plus angoissants et intéressants. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'être en quelque sorte porte-parole de Dame Nature. Je parle également d'amour. L'amour, car personne ne peut s'y soustraire ». Neveu de Olombelo Ricky, il a hérité du sens de la musique de ses oncles et la passion pour les percussions. A seulement six ans, il s'initie à l'instrument de prédilection de tonton Ricky. Maniant aussi bien le tary, le tambour traditionnel malgache que le cajon, il est également membre du groupe Zanaray Percussions !